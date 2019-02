Moukoko-Gala bei BVB-Junioren: 14-Jähriger begeistert mit Fünferpack

Die Mittelstürmer-Zukunft bei Borussia Dortmund scheint gesichert. BVB-Juwel Youssoufa Moukoko trifft bei der U17 des BVB weiter nach Belieben. In einem Testspiel gegen den Nachwuchs der TSG 1899 Hoffenheim hat der erst 14 Jahre alte Deutsche alle fünf BVB-Tore beim 5:3-Sieg erzielt. Der Tor-Wahnsinn um Moukoko setzt sich damit fort: In der B-Junioren-Bundesliga West hat Moukoko bereits 28 Tore in 15 Spielen erzielt und führt damit die Torjäger-Liste mit Abstand an.