Entlassung bei Manchester United? Trainer Mourinho spottet über Abfindung

Der 2:0-Sieg gegen den FC Burnley am vergangenen Wochenende hat die Laune von José Mourinho offenbar deutlich aufgehellt. Der Trainer von Manchester United ist sich trotz der Gerüchte um seine baldige Entlassung sicher, dass ihn sein Klub nicht vorzeitig vor die Tür setzen wird . Der 55 Jahre alte Starcoach (seit 2016 beim Klub) besitzt noch einen gültigen Vertrag bis 2020. Warum der Portugiese so selbstsicher ist? Seine Begründung klingt spöttisch.

Nach dem 0:3 gegen Tottenham am vergangenen Montag war Mourinho das Lachen noch im Halse stecken geblieben - er sorgte auf der Pressekonferenz für einen Eklat: "Wie war heute das Ergebnis?", fragte der Trainer die versammelten Journalisten im Presseraum des Old Trafford und lieferte die Antwort gleich selbst mit ausladender Gestik. "Drei - null. Drei - null. Weißt du, was das ist? Drei - null. Es sind auch drei Meistertitel, die ich in der Premier League gewonnen habe. Ich habe mehr Meistertitel gewonnen als alle anderen 19 Manager zusammen. Ich drei, die zwei!"