Erste Entlassung in der Premier League: Mourinho Favorit bei Buchmachern

Bei Premier-League-Klub Manchester United herrscht schon vor dem Saisonstart die erste große Krise: Trainer José Mourinho ist mit seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. 17 Spieler fehlen ihm aktuell in der Vorbereitung (neun verletzt, acht im WM-Urlaub) - und dann gibt es auch großen Zoff um die Transfers. Der Klub kümmere sich laut dem Star-Coach nicht ausreichend um Transfers. Laut dem englischen Wettanbieter betfair könnte die ManUnited-Krise Mourinho nun vorzeitig den Job kosten. Er gehört mit der Quote 7.00 zu den Buchmacher-Favoriten neben Neil Warnock (Cardiff City, Mark Hughes (FC Southampton) und Javi Gracia (FC Watford) auf den ersten Trainer-Rauswurf der Saison.

Mourinho droht im Transfer-Streit zu scheitern. Bisher hat der Vizemeister der Vorsaison nur drei Spieler verpflichtet: Mittelfeldspieler Fred (59 Millionen Euro, Schachtar Donezk), Rechtsverteidiger Diogo Dalot (22 Millionen Euro, FC Porto) und Ersatzkeeper Lee Grant (1,7 Millionen Euro, Stoke City). Zu wenig für "Mou": "Ich habe dem Klub eine Liste mit fünf Namen vor ein paar Monaten gegeben und werde abwarten, ob es möglich ist, einen dieser Spieler zu bekommen", sagte der 55-Jährige und kritisierte den Vize-Chef und Transfer-Verantwortlichen Uniteds, Ed Woodward, scharf. Er habe seine Wunsch-Spieler nicht verpflichtet. Das Transfer-Fenster in England schließt in diesem Jahr bereits am 9. August.