"Muffensausen" als Kompliment: Die Stimmen zum Spiel zwischen Hannover 96 und RB Leipzig

Andre Breitenreiter (Trainer Hannover 96): „Großes Kompliment an meine Mannschaft, wir waren heute ganz knapp davor, hier etwas mitzunehmen. Respekt für diese couragierte Leistung und den mutigen Auftritt. In der ersten Halbzeit haben wir taktisch sehr variabel und aggressiv gespielt. Wir haben nicht viel zugelassen und selbst einige gute Szenen beim Umschaltspiel gehabt. Nach der Halbzeit gehen wir noch nicht einmal unverdient in Führung und hatten sogar die Möglichkeit, ein zweites Tor zu schießen. Das hätten wir heute definitiv gebraucht. Der Druck von Leipzig wurde dann auch durch die Einwechslungen mit der hohen Qualität der Spieler immer größer. Man hat gesehen, dass die Jungs, die reingekommen sind, richtig Bock hatten. Das konnten wir dann nicht mehr verteidigen. Trotzdem eine tolle Leistung meiner Mannschaft und eine Bestätigung. Man hat gesehen, dass es kein Zufall ist, dass wir schon so viele Punkte haben.“

