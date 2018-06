Müller, Grifo, Wood und Co.: Der aktuelle Stand der 96-Transfergerüchte

Genki Haraguchi: Hannover 96 hat sich mit Hertha BSC auf einen Transfer geeinigt, der Wechsel wird in Kürze bekannt gegeben. Haraguchi, der derzeit im Lager der japanischen Nationalmannschaft weilt und sich auf die WM in Russland vorbereitet, erhält einen Dreijahresvertrag. Für die Rückrunde der vergangenen Saison war der Flügelspieler von Hertha an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und hatte dort maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Rheinländer in die 1. Bundesliga. © 2018 Getty Images