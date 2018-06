Müller weint nach WM-Aus: Die Tränen der deutschen Nationalspieler

Dieses WM-Aus tut richtig weh - und das sieht man! Deutschland ist als amtierender Weltmeister bei der WM 2018 in Russland gescheitert - nach einer 0:2-Niederlage gegen Fußball-Zwerg Südkorea im entscheidenden Gruppenspiel. „Wir sitzen alle in dem Verlierer-Boot", sagte Thomas Müller nach dem Abpfiff. „Wir müssen das erstmal verarbeiten. Es ist peinlich, dass wir in dieser Gruppe als Letzter ausscheiden, mit so einem Kader, mit solchen Ansprüchen.“ Kurz zuvor zeigte er als einer der wenigen Spieler der DFB-Elf offen seine Emotionen und Tränen auf dem Platz.