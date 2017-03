Muskelfaserriss: Timo Werner fehlt jetzt auch bei RB Leipzig

Timo Werner hat bei seinem Länderspieldebüt gegen England einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten. Der 21 Jahre alte Angreifer fällt damit für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag in Baku gegen Aserbaidschan aus, wie der DFB mitteilte. Werner reiste am Donnerstag nach der genauen Diagnose aus der Sportschule in Kamen zur weiteren Behandlung der Verletzung bei seinem Verein RB Leipzig ab.