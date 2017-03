Muskuläre Probleme: Timo Werners DFB-Debüt endet vorzeitig

Leipzig. Das Debüt von RB Leipzigs Timo Werner im Trikot der DFB-Elf ist wahrscheinlich früher beendet als von Bundestrainer Joachim Löw und vom Stürmer selbst erhofft. Der 21-Jährige klagte bereits während der Partie gegen England am Mittwochabend über muskuläre Probleme, wurde deshalb auch in der 77. Minute für Thomas Müller ausgewechselt. "Am Sonntag wird er nicht einsatzfähig sein", so Löw.