Müssen die Stars jetzt gehen? Kürzungs-Hammer in Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg muss künftig wohl auf viel Geld verzichten: Nach Bild-Informationen will Mutterkonzern und Hauptsponsor Volkswagen den Gürtel beim Bundesligisten deutlich enger schnallen. Teure Superstars wie Julian Draxler und André Schürrle wird man sich in der Autostadt künftig wohl nicht mehr leisten können. Von 20 Millionen Euro ist die Rede, die den Wolfsburgern künftig im Etat wohl fehlen werden - viel Geld also. Ein schwerer Schlag für die Planungen von Manager Olaf Rebbe und Trainer Valerien Ismael.