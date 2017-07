"Müssen Nummer eins im Norden sein": Tarnat stellt Plan für die 96-Akademie vor

​Tarnat ist wieder zu Hause

Er sei „nicht der Typ, der vorm Computer sitzt, aber ich weiß, wie er angeht“. Tarnat schaut den Leuten lieber in die Augen, als ihnen E-Mails zu schreiben. Zu Helge Sandström, der sich um die Grünflächen an der Eilenriede kümmert, „habe ich gesagt: Als mein Vater den Rasen gemacht hat, da sah er nicht so schlecht aus. Da haben wir gelacht“. Auch Tarnat muss lachen, angesprochen auf seine ersten Tage in Hannover. Fünf Jahre war er Profi und Star der Stadt, seit 20 Tagen arbeitet er wieder für 96. „Meine Einschätzung war: Okay, ich bin wieder zu Hause.“ Als Tarnat seine frühere Heimat 2009 verließ, sah der 96-Talenteschuppen aus wie eine Ruine. „Da hätte ich meinem Sohn Niklas am liebsten gesagt, du duschst zu Hause.“ Als er jetzt die neue Akademie sah mit den vielen Plätzen, dem Stadion und den Funktionsräumen, „da musste ich sagen: So eine Infrastruktur hatten wir an der Säbener Straße bei den Bayern nicht“. Inzwischen rüsteten die Bayern ihr Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) nach. Aber Hannover, so hört Tarnat auch in der Szene, „hat eines der führenden NLZs in Deutschland“.