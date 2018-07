„Musste mit den Tränen kämpfen“: Ruth Spelmeyer über die verpasste Heim-EM in Berlin

Alles – das ist das Begraben ihrer Medaillen-Träume für die Heim-EM in Berlin. Das sind die 400 Meter im Olympia-Stadion, ein möglicher Platz auf dem Treppchen. All dieses wird definitiv nicht passieren. Spelmeyer, EM-Elfte von Amsterdam und Olympia-Teilnehmerin von Rio 2016, musste ihre Saison abbrechen bevor sie überhaupt begonnen hatte. Die Schambeinentzündung war zurückgekommen.

Ruth Sophia Spelmeyer ist abgetaucht. Nicht im Mittelmeer – auch wenn das derzeit fast vor der Haustür liegt. Die Hannoveranerin ist auf Mallorca abgetaucht. In der Weite des Inlandes. Es ist der Versuch des Abschaltens, der Frustbewältigung. „Zuhause ist mir die Decke auf den Kopf gefallen. Aber auch hier kommt alles wellenartig immer wieder hoch“, klagt die Langsprinterin.

Ruth Spelmeyer bei der Leichtathletik WM 2017 in London. © imago/Chai v.d. Laage

Ruth Sophia Spelmeyer feiert ihren dritten Sieg bei den 117. Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften 2017 in Erfurt. © BEAUTIFUL SPORTS/Peter Weber

Nach Olympia 2016: Ruth Sophia Spelmeyers Rückkehr am Flughafen. © Nigel Treblin

Auch mit der 4 x 400m-Staffel nahm Spelmeyer bei Olympia in Rio de Janeiro 2016 teil. © dpa

Spelmeyer nach dem Zieleinlauf bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Im Halbfinale schied die Hannoveranerin aus. © dpa

Im Viertelfinale über 400m konnte sich Spelmeyer in Rio de Janeiro noch durchsetzen. © imago/Nordphoto

Die 27-jährige Spelmeyer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. © dpa

Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2016 im Auestadion in Kassel: Ruth Sophia Spelmeyer jubelt nach ihrem Sieg über 400m. © dpa

Ruth Sophia Spelmeyer bei den European Athletics Indoor Championships 2015 in Prag. © imago/Sebastian Wells

​„Da musste ich schon mit den Tränen kämpfen.“

Jene Beschwerden, die schon im vergangenen Herbst die Langsprinterin für Monate schachmatt gesetzt hatten, glaubte sie überwunden zu haben. Im Frühjahr lief im Trainingslager in Florida noch alles perfekt. Die Leistungswerte waren besser als je zuvor. „Ruth war wirklich auf einem sehr guten Weg. Schon im vergangenen Jahr war sie die zweitbeste Europäerin auf dieser Strecke. Logisch, dass sie in Berlin eine Medaille wollte“, sagt Trainer Edgar Eisenkolb.

Doch als es zum nächsten Trainingslager nach Teneriffa gehen sollte kamen die Schmerzen plötzlich zurück. Ein MRT brachte Gewissheit: wieder eine Stressreaktion am Schambein, das Aus für diese Saison. „Was das für ein Sportlerleben bedeutet, kann sich kaum einer vorstellen. Diese Chance auf eine Medaille, vielleicht die einzige Chance im Leben, ist schlagartig weg. Das ist wirklich hochgradig belastend“, so Eisenkolb.

Spelmeyer versuchte sich zu Hause abzulenken. Organisierte den Umzug in eine andere Wohnung in der Südstadt, unternahm Kurzreisen. Doch immer wieder kam der Frust zurück. Bei einem privaten Besuch in Berlin sah sie im Kaufhaus KaDeWe das Magazin zur EM – mit ihrem Bild auf der Titelseite. „Da musste ich schon mit den Tränen kämpfen.“