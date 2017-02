Mutige Ansage von Stendel vor dem 96-Pokalhit: Alles auf Angriff

Natürlich kommt Eintracht-Trainer Niko Kovac auf die Idee, im Zwischenspiel von Darmstadt (2:0) am vergangenen Sonntag und Leverkusen am nächsten Sonnabend „nur frische Spieler“ gegen 96 zu bringen.

Eintracht Frankfurt ist dritte Kraft der Bundesliga, spielt um Europa, sogar um die Champions League – und muss am Mittwochabend (20.45 Uhr) im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Zweitligisten Hannover antreten.

Stendel freut sich „auf ein ganz anderes Spiel als in der Liga“. Gegen Frankfurt ist 96 nämlich mal nicht Favorit. „Da hau ich nochmal einen raus“, scherzt Kovac am Dienstag, „der Pokal hat seine eigenen Gesetze.“

Der frühere Stürmer und 96-Trainer Daniel Stendel schaltete auch auf Offensive. „Alle Zeichen stehen auf Angriff“, sagte Stendel. Ein mutiges Statement des 96-Trainers, erst recht nach dem 1:4 in Fürth.

Nach reinem Pokalgesetz sind Martin Harnik und Felix Klaus mit je drei Toren und zwei Torvorlagen die Top-Kanonen des Wettbewerbs. „Hannover wird versuchen, Freistöße rauszuholen. Sie haben gute Schützen“, warnt Kovac. Vor allem Klaus wird jede Einladung zum Freistoß nutzen.

Mit Pokalsiegen kennt sich Stendel aus

„Uns wird ja vorgeworfen, wir wären eine Tretertruppe“, sagt Kovac. Dazu sagt das DFB-Gesetz: Frankfurt ist Bundesliga-Spitze bei gelben und roten Karten.

Stendel wird jedes Mittel recht sein. „Wir werden alles tun, noch mehr Pokalspiele in dieser Saison zu haben“, sagt er. Er kennt sich als Pokaltrainer gut aus: Beim 6:1 in der zweiten Pokalrunde gegen Düsseldorf feierte Hannover ein Fußballfest. Mit der U 19 gewann Stendel im Mai den DFB-Pokal in Berlin durch ein 4:2 gegen Hertha.

Kritik am Trainer nach dem Debakel in Fürth und den Auftritten in der zweiten Liga „wird uns nicht beeinflussen“, versichert Stendel, „und mich schon gar nicht“. Der Pokaltrainer stellt alles auf Angriff.