Mutter von HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga will Bundesliga-Job: "Es laufen immer mehr Verbrecher herum"

Die Mutter von HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga träumt von einem hochrangigen Job in der Bundesliga. "Wenn mir ein Bundesliga-Klub eine Führungsposition anbieten würde, würde ich sofort Ja sagen. So etwas reizt mich total“, sagt Kerstin Lasogga, die derzeit als Beraterin ihres Sohnes tätig ist, in einem Bild-Interview. Die 46-Jährige würde das Geschäft in derartiger Position offenbar auch wieder ein wenig ehrlicher machen wollen. Zumindest erklärt Lasoggas Mutter ihre Beratertätigkeit damit, dass es im Fußball zunehmend schmutzige Vorgänge würde. Vor solchen Problematiken wolle sie ihren Sohn schützen.

Lasogga Top-Verdiener der 2. Liga

"Das Fußball-Geschäft wird immer ekliger. Da laufen immer mehr Verbrecher herum, die sich die eigenen Taschen vollmachen wollen. Pierre und ich können uns zu 100 Prozent vertrauen. Ich werde immer das Beste für ihn herausholen. Deshalb ist es die beste Konstellation", erklärt Kerstin Lasogga, die Pierre-Michel in Hamburg zu einem Vertrag verhalf, der immer wieder diskutiert wird. Mit einem Jahresgehalt von angeblich 3,4 Millionen Euro ist der 26-Jährige der Top-Verdiener der 2. Liga.

Kerstin Lasogga: "Wenn ich keine Ahnung hätte, hätte Pierre nicht so einen Vertrag"

Kerstin Lasogga gibt einen Einblick in die Verhandlungen bei dem Transfer ihres Sohne von Hertha BSC zum HSV im Sommer 2014. "Wir haben damals in der 1. Liga einen Vertrag abgeschlossen. Verträge sind dafür da, um eingehalten zu werden. Der HSV wollte ihn unbedingt. Wir haben niemanden gezwungen. Daher verstehe ich die Diskussionen gar nicht. Kein Mensch würde einfach so auf Geld verzichten, wenn es ihm zusteht. Und eines ist klar: Pierre würde mit dem HSV auch lieber in der 1. Liga spielen", sagt die Managerin und beschreibt ihre Arbeitsweise: "Ich bereite mich auf Gespräche ordentlich vor, weiß, wovon ich spreche. Wenn ich nur so eine kleine süße Blondine ohne Ahnung wäre, hätte Pierre nicht so einen Vertrag."

Lasogga will "20 Buden" machen

Von diesem Verhandlungsgeschick wollten in der Vergangenheit offenbar auch andere Profis profitieren. "Anfragen gibt es viele, vor allem aus dem Ruhrpott. Aber ich bin Mutter von vier Kindern. Sie haben Priorität. Das Fußball-Geschäft macht mir aber viel Spaß", berichtet Kerstin Lasogga, die in einer Bild-Dokumentation über ihre Familie derzeit eine der Hauptdarstellerinnen ist. Das Ziel ihres Sohnes für die laufenden Spielzeit: "Jetzt will er den HSV wieder hochballern. Ich bin froh, dass er dafür jetzt anscheinend das nötige Vertrauen bekommt. Er muss in seinen Rhythmus kommen, dann macht er 20 Buden diese Saison.“