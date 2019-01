Nach 40 Jahren: Geithainer FSV Union löst sich auf

Geithain. Dass er sich einmal Liquidator nennen würde, hatte der Geithainer Johannes Landgraf nicht in seiner Lebensplanung. Mit 83 Jahren aber wurde er doch noch zum Abwickler: Als Vorsitzender des FSV Union Geithain ist es ihm auferlegt, gemeinsam mit dem verbliebenen Vorstand den Verein nach 40 Jahren durchaus erfolgreicher und zweifellos erfüllender Aktivitäten aufzulösen. Gerade mal 17 Mitglieder zählt der Verein an seinem Ende noch, durchweg Herren in fortgeschrittenem Alter. Die Jüngeren sind bereits von der Fahne gegangen, seit sich der Kreisfachverband der Fußballer in der Konsequenz der Kreisreformen neu strukturierte und die Wege zu den Punktspielen unattraktiv weit wurden.

„Wenn ich in der Kreisliga spiele und höher, dann muss ich größere Entfernungen in Kauf nehmen. Bei uns aber ging es in erster Linie um den Volkssport“, sagt Landgraf, 38 Jahre lang Vereinschef. In der Blütezeit habe Union zwei Mannschaften in der Kreisklasse gehabt, habe auch bei zahlreichen Turnieren sich gut in Szene gesetzt. Wer die Woche über im Beruf stehe, für Spiele aber wegen 40, 50 Kilometern Anfahrt aber ganze Sonntage verplanen müsse, verliere irgendwann die Motivation. „Unsere jungen Spieler wechselten nach 2012 deshalb zu Mannschaften, die noch in unserer Region spielen - nach Frankenhain, Kohren-Sahlis, Frohburg.“ Übrig geblieben seien die Älteren, die noch zu Alt-Herren-Turnieren kickten. Als Landgrafs Stellvertreter Winfried Penne im vergangenen Jahr plötzlich starb und sich kein Nachfolger fand, war das Schicksal von Union besiegelt.

Union Geithains letztes Spiel im Fußballverband: Am 10. Juni 2012 traf man auf den SC Polenz. © Jens Paul Taubert

„Es tut schon ganz schön weh. So einfach wickelt man den Verein nicht ab“, sagt Johannes Landgraf. Er meint vor allem die Emotionen; ganz abgesehen davon seien aber die bürokratischen Erfordernisse erheblich: „Einen Verein zu gründen, ist viel leichter, als ihn aufzulösen.“ Das Verfahren werde sich mindestens über Monate hinziehen. Für Landgraf und viele Mitstreiter steht Union nicht nur für Fußball, sondern auch für ein Stück Leben, für Gemeinsamkeiten über den Sport hinaus. Zum Partnerverein Ziltendorf bei Frankfurt an der Oder unterhielt man enge Kontakte, ebenso in Geithains fränkischen Partnerort Veitshöchheim. Der FSV wurzelte in der Volkssportbewegung Anfang der siebziger Jahre. Waren erst das Emaillierwerk, dann die Großwäscherei Träger der BSG, der Betriebssportgemeinschaft, wurde Union 1978 etabliert; der Waschbär als Maskottchen aus der Wäscherei-Zeit überdauerte die Umbrüche seither. Man konzentrierte sich über die Jahre auf den Fußball der Älteren; die Kinder- und Jugendarbeit lag in den Händen von Alemannia Geithain. Landgraf: „Wir wollten keine Konkurrenz aufbauen.“

Im vergangenen Jahr richtete der Verein das zehnte Stadtsportfest in Folge aus. Das 40. Gründungsjubiläum im Oktober wurde - das Ende vor Augen - im kleinen Kreis gefeiert. Es gab ein paar Auszeichnungen für jene, die verlässlich dem Verein zur Seite standen. Zum 31. Dezember stellte der Verein seine Aktivitäten offiziell ein. Dass man sich nun aus den Augen verlieren werde, glaubt Johannes Landgraf nicht: „Sicher werden wir uns weiterhin auch treffen. Aber bitter ist so ein Ende schon.“