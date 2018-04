Nach Amok-Fahrt in Münster: Profi-Sportlerin liegt im Koma

Am vergangenen Samstag raste ein 48-jähriger Mann mit Absicht in eine Menschenmenge in Münster, die vor einem Café die Sonnenstrahlen genießen wollte. Bei diesem heimtückischen Angriff tötete der Täter mit seinem Kleintransporter zwei Menschen und verletzte 25 weitere - zum Teil schwer. Unter letzteren Personen befindet sich laut eines BILD-Berichtes auch eine Bundesliga-Volleyballerin, die für den hiesigen USC Münster aufläuft. Die 21-jährige Chiara Hoenhorst befindet sich aktuell im Koma.