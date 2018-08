Nach Angriff auf Prostituierte: Jan Ullrich kommt wieder frei - Aussage verweigert

Wie die Frankfurter Polizei dem SPORT BUZZER bestätigte, wurde der 44-Jährige am Freitagmorgen um 6 Uhr festgenommen. Ullrich hatte in einem Hotel eine Prostituierte misshandelt, nun wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Bei der Festnahme sei Ullrich "alkoholisiert" gewesen und "stand unter Drogen", wie eine Polizeisprecherin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, zu dem auch der SPORT BUZZER gehört, erklärte.

Ein Vertrauter von Ullrich mahnte die Polizei in der Bild, den früheren Tour-de-France-Sieger in Untersuchungshaft zu nehmen. Nur so könne man dem früheren Radsportler helfen: "Wenn Jan weiter Amphetamine nimmt, bringt er bald jemanden um und ist zeitnah selbst tot.“