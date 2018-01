Nach Arsenal-Wechsel: Aubameyang meldet sich bei Instagram

Endlich ist es geschafft! Pierre-Emerick Aubameyang wechselt am "Deadline Day" doch noch zum FC Arsenal . Die "Gunners" überweisen für den Gabuner 63,75 Millionen Euro an den BVB , der mit dem Transfer sowohl einen Skandalkicker, als auch einen Leistungsträger verliert. Trotzdem fühlt sich der Wechsel wie eine Befreiung an, kein Thema hatte die Fußballwelt in den letzten Wochen so dominiert wie das von Skandalen und permanentem Fehlverhalten Aubameyangs überschattete Transfer-Hickhack um den sprintstarken Torjäger.

Am selben Tag erscheint Aubameyang nicht zur lange angekündigten Mannschaftssitzung vor der Bundesligapartie zum Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg. Peter Stöger suspendiert den Stürmer daraufhin erneut, Sportdirektor Michael Zorc kündigt weitere Sanktionen an. © imago/DeFosi

Anfang des Jahres reist der Stürmer verspätet ins Trainingslager in Marbella an - und bringt seinen Vater Pierre und seine Brüder Willy und Cati mit. Gemeinsam mit ihnen und Stürmerstar Didier Drogba postet er ein Bild auf Instagram. © instagram/@aubameyang97

Vor einem Champions-League-Spiel gegen Lissabon unternimmt der Torjäger mit Freunden eine Reise im Privatjet auf eine Geburtstagsparty in Mailand. Autorisiert ist die Reise, nach der Aubameyang auch noch zub spät am Treffpunkt erscheint, nicht - Trainer Thomas Tuchel suspendiert den Stürmer für die anstehende Partie. © instagram/@aubameyang97

Mit 77 km/h in einer 30er Zone: Am 13. Oktober 2013 wird Aubameyang mit 47 km/h zu viel geblitzt. Das Bußgeld von 200€ verkraftet der Stürmer locker - schon mehr schmerzt da der Verlust seiner Fahrerlaubnis für einen Monat. Bereits zuvor wurde der Stürmer in seinem Porsche geblitzt. © imago/Christoph Reichwein

Aubameyang hat sein Ziel, den Weggang aus Dortmund, nun also erreicht, nachdem er sich in den vergangenen Wochen und Monaten durch die Provokation von Suspendierungen und andere Skandale alle Mühe gegeben hatte, einen schnellen Transfer zu erwirken. Jetzt meldet sich der Gabuner erstmals nach der offiziellen Verkündung des Transfers auf seiner Instagram-Seite. Dort lässt er verlauten, er habe schon im Sommer wechseln wollen, nun habe sein Transfer endlich "sein müssen".

​"Jeder weiß, dass Auba verrückt ist"

Der Angreifer entschuldigte sich für das, was im lezten Monat geschehen ist und gesteht ein, dass er "sich nicht für den besten Weg entschieden habe". Als Erklärung hierfür fügt er kurzerhand an: "Jeder weiß, dass Auba verrückt ist - und ja, ich bin ein verrückter Junge." Weiter schreibt der 28-Jährige, er habe zwar Fehler gemacht, aber nie in böser Absicht. Spätestens an dieser Stelle mag sich so mancher Fan verwundert am Kopf kratzen, als dass beispielsweise sein Fehlen bei Training und Mannschaftssitzung nicht unbedingt wie ein Versehen anmuten.