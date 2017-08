Nach Ausschreitungen im DFB-Pokal: Die Tricks der Ultras

Anzeige

Die Vorfälle am vergangenen Montag während des DFB-Pokal-Spiels zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC haben die Ultras wieder stark in den Fokus gerückt. Pyroshows, verbrannte Banner und Leuchtspurraketen dominierten in den Tagen danach die Schlagzeilen. Aber wie bringen die Ultras all diese Dinge überhaupt ins Stadion? Und wie bleiben die Verursacher in den meisten Fällen unerkannt? Der SPORTBUZZER begibt sich auf Spurensuche. Die Tricks der Ultras.

Ausgeklügelte Verstecke

Handelsübliche Bengalos sind mit rund 30 Zentimeter Länge eigentlich per se zu lang, um sie ins Stadion zu schmuggeln. Doch die Ultras haben dafür ihre ganz eigenen Tricks. Mal wird die Pyrotechnik in Fahnen eingewickelt oder in Fahnenstangen versteckt. Mal werden die soweit abgeschnitten, dass sie nur noch wenige Zentimeter lang sind, die Pulverkammer aber nicht beschädigt wird. Dann lassen sich Bengalos – und andere pyrotechnische Artikel – fast überall verstecken. Gerne wird Pyrotechnik daher in Schuhen und Unterwäsche geschmuggelt. Besonders beliebt: Der BH bei weiblichen Fans. Dort tasten die Ordnerinnen in der Regel nur halbherzig ab. Gleiches gilt für die Unterhosen bei Männern – auch hier greifen Ordnungskräfte nur selten hin. Es kommt aber auch vor, dass Ultras Pyrotechnik in den Öffnungen im Intimbereich verstecken. Nicht selten ist es deshalb so, dass sich viele Fans direkt nach dem Einlass erst einmal auf die Toilette begeben – nicht alle, um ihr Geschäft zu verrichten.

Besonders skurril ein Fall aus dem Jahr 2010: Beim Südwest-Derby zwischen Eintracht Trier und dem 1. FC Saarbrücken wurde ein Fan festgenommen, der Pyrotechnik in einem Baguette ins Stadion schmuggeln wollte. Nicht außer Acht gelassen werden dürfen allerdings die häufig viel zu geringen Sicherheitskontrollen. Fast jeder Fußballfan weiß: In viele Stadien kommt man rein, ohne wirklich intensiv abgetastet zu werden.

Eine Chronologie der Vorfälle beim DFB-Pokalspiel zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC Es war alles angerichtet für einen spannenden Pokal-Abend: Im ARD-Fernsehen unterhielten sich Moderator Gerhard Delling (l.) und Ex-Profi Stefan Effenberg vor der Partie. Im Vordergrund, das Objekt der Begierde, der DFB-Pokal. © Lutz Bongarts Auch die beiden Trainer Pavel Dotchev (l.) und Pal Dardai waren gut gelaunt. © Lutz Bongarts Auf den Rängen herrschte zunächst eine mitreißende Atmosphäre. Beide Fanlager unterstützten ihre Teams stimmungsvoll und lautstark. © Lutz Bongarts Auf dem Platz bot Hansa den Bundesligisten ordentlich Paroli, wie hier Rostocks Bryan Henning (r.), der den Zweikampf mit dem Herthaner Vladimir Darida sucht. © Lutz Bongarts Bereits während der ersten Hälfte zündelten Hertha-Chaoten vereinzelt Pyrotechnik im Gästeblock. © Lutz Bongarts Mit Beginn der zweiten Hälfte ging's dann richtig los: Mehrere Bengalos und Fackeln brannten im Berliner Fanblock. Es detonierten auch einige Böller. Zudem schossen einige Unbelehrbare der Gäste mehrere Raketen Richtung Südtribüne. Auch die Osttribüne bekam etwas ab. Die Partie war durch die Vorfälle auf den Rängen für 80 Sekunden unterbrochen. © Lutz Bongarts Auf dem Platz ging's dann auch mit Fußball weiter. Hertha steigerte sich im Verlauf der zweiten Hälfte, aber Hansa lieferte weiterhin einen couragierten Auftritt. Hier bedrängt Rostocks Verteidiger Oliver Hüsing den bosnischen Top-Stürmer Vedad Ibisevic. © Lutz Bongarts In der 75. Minute wurde auf den Rängen der Gastgeber eine große Blockfahne hochgezogen. Unter dieser bereiteten einige FCH-Chaoten ihre Aktion vor, um die Gästefans zu provozieren. © OZ Mehr als stolz präsentierten die vermummten Personen im Hansa-Block ihre "Errungenschaft". Es war eine große Blockfahne mit der Aufschrift "Ostkurve Hertha BSC". Dieses Banner wurde 2014 aus dem Lagerraum der Berliner Fanszene gestohlen. Gestern verbrannten einige Chaoten die Blockfahne. Zuvor wurde im Hansa-Block ein Transparent mit der Aufschrift "Kein Angriff auf Hansafans bleibt ungesühnt" in Richtung der BSC-Anhänger hochgehalten. Hintergrund dieses Plakates ist ein Vorfall aus dem Jahr 2012, als ein Anhänger der Rostocker von Hertha-Randalierern niedergestochen wurde. © Matthias Kern/Bongarts/Getty Images Die maskierten Personen verbrannten wenig später das geklaute Banner. Es gab minutenlang kleinere Brände im Pufferblock zwischen Gästebereich und Südtribüne. © Lutz Bongarts Auf das verbrannte Plakat antworteten Hertha-Chaoten erneut mit Raketen Richtung Südtribüne. Von dieser flog ebenfalls Pyrotechnik zum Gästeblock. Die Partie war wegen den Vorfällen erneut unterbrochen, diesmal für 18 Minuten. © Lutz Bongarts Hansas Vorstandschef Robert Marien (3.v.l.) blickt völlig entsetzt zu den Vorkommnissen auf den Rängen. © Lutz Bongarts Fußball wurde dann doch weitergespielt. Mit einem Traumtor brachte Nationalspieler Mitchell Weiser die Herthaner nach 86 Minuten in Führung. Hansa-Keeper Janis Blaswich hatte bei dem Treffer keine Chance. © Lutz Bongarts Mit dem zweiten Treffer - diesmal durch Vedad Ibisevic (2.v.r.) - entschieden die Berliner die Partie und zogen in die zweite DFB-Pokalrunde ein. © Lutz Bongarts Am Ende gab's enttäuschte Gesichter auf Seiten des FC Hansa. Trotz gutem Auftritts verpassten die Rostocker eine Überraschung gegen Bundesligist Hertha BSC. Nach der Partie blieb es zwischen beiden Fanlagern ruhig. © Lutz Bongarts

Der Blocksturm

Gelingt es nicht auf die „einfache“ Art, verbotene Dinge mit ins Stadion zu bringen, greifen Ultras auch regelmäßig zum so genannten Blocksturm. Dann überlaufen sie je nach Größe der mitgereisten Ultraszene einfach die Kontrollen. Kaum ein Ordner wird sich dem Mob in den Weg stellen, Gitter werden einfach umgerissen. Die Polizei ist oft machtlos, weil sie darauf nicht vorbereitet war. Sind die Fans erst mal im Stadion und im Block, wird keine Polizeihundertschaft oder ein Ordnungsdienst mehr eingreifen – zu gefährlich für Unbeteiligte.

Blockfahnen als Sichtschutz und Klamottentausch

Was oftmals ein schönes Bild ergibt, dient genauso oft auch dazu, sich zu verstecken. Werden Fahnen über den Block gespannt, brennt es wenige Zeit später. Als die Hansa-Fans am Montag eine große Rostock-Fahne über den gesamten Block spannten, war szenekundigen Leuten klar: Gleich passiert etwas. Unter der Fahne zogen sich die Ultras andere Klamotten an, wechselten T-Shirt und Pullover, setzten sich Sturmhauben auf. So sind die Ultras später nur schwer zu identifizieren. Die Rostocker präsentierten das geklaute Hertha-Banner und verbrannten es. Auch die Berliner handelten am Montag übrigens ähnlich. Im sonst komplett weiß gehaltenen Gästeblock standen kurz vor der Pyroshow mehrere ganz in schwarz gekleidete Menschen. Später zogen sie sich unter Fahnen wieder um. Das ist die gängigste Form, um sich vor Strafen zu schützen.

Pressestimmen zum Pyro-Wahnsinn zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC Die Bild berichtet so auf ihrer Startseite über den Pyrotechnik-Eklat - mit deutlichem Urteil und einer Alliteration. © Screenshot Auch die britische Presse berichtet: "Fans schießen Feuerwerke auf die jeweils andere Gruppen und Feuer brechen aus auf den Tribünen..." schreibt die Daily Mail. © Screenshot Der Kicker, eigentlich gewohnt seriös, kann sich mit dem Begriff "Chaos-Spiel" einem Urteil nicht entziehen. © Screenshot Sport1 ist deutlich: "Pyro-Eklat überschattet Hertha-Sieg" © Screenshot Auch die BBC berichtet, sogar auf ihrer Fußball-Startseite: "Leuchtfackeln und Feuerwerke unterbrechen deutsches Pokalspiel" © Screenshot Der Tagesspiegel: "Hertha BSC siegt nach Fan-Ausschreitungen in Rostock" © Screenshot Die Welt titelt: "Fangruppen beschießen sich gegenseitig mit Raketen" © Screenshot So betitelt die Sport Bild das Spiel zwischen Hansa und Hertha auf ihrer Homepage. © Screenshot

Hilfe von Außen

Gerade bei Heimspielen kennen sich Ultras und Ordnungsdienste mitunter seit Jahren, sind vielleicht sogar privat befreundet. Dann wird auch schon mal ein Auge zugedrückt – oder nicht genau hingesehen. Auch so gelangen verbotene Materialen in Fußballstadien. Dies geschieht häufiger, als man vielleicht denkt. In manchen Arenen besteht auch die Möglichkeit, dass Dinge einfach über den Zaun geworfen oder hindurch gereicht werden. Ordnungskräfte können (oder wollen) schließlich nicht überall ihre Augen haben.

Zugang zum Stadion

Manche Ultragruppen genießen vom Verein das Privileg, ihre Materialien im Stadion zu lagern und haben daher (begrenzten) Zugang zum Stadion. Diese Lagerräume der Ultras werden in der Regel nicht kontrolliert. Ultras bekommen zudem die Möglichkeit, bei Vorbereitungen für Choreografien Arbeitskarten zu nutzen und haben daher erleichterten Zugang zum Stadion. Im Zuge des Materials für Choreos lassen sich so auch relativ simpel andere Dinge reinschmuggeln.

Schreckliche Bilder: Pyro von Hertha- und Rostock-Fans Schlimme Szenen im DFB-Pokal zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC. Das Spiel musste mehrmals wegen des Zündens von Pyrotechnik unterbrochen werden. © imago Schlimme Szenen im DFB-Pokal zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC. Das Spiel musste mehrmals wegen des Zündens von Pyrotechnik unterbrochen werden. © imago Schlimme Szenen im DFB-Pokal zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC. Das Spiel musste mehrmals wegen des Zündens von Pyrotechnik unterbrochen werden. © imago Schlimme Szenen im DFB-Pokal zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC. Das Spiel musste mehrmals wegen des Zündens von Pyrotechnik unterbrochen werden. © imago Schlimme Szenen im DFB-Pokal zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC. Das Spiel musste mehrmals wegen des Zündens von Pyrotechnik unterbrochen werden. © imago Schlimme Szenen im DFB-Pokal zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC. Das Spiel musste mehrmals wegen des Zündens von Pyrotechnik unterbrochen werden. © imago Schlimme Szenen im DFB-Pokal zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC. Das Spiel musste mehrmals wegen des Zündens von Pyrotechnik unterbrochen werden. Schlimme Szenen im DFB-Pokal zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC. Das Spiel musste mehrmals wegen des Zündens von Pyrotechnik unterbrochen werden. © imago Schlimme Szenen im DFB-Pokal zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC. Das Spiel musste mehrmals wegen des Zündens von Pyrotechnik unterbrochen werden. © imago Schlimme Szenen im DFB-Pokal zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC. Das Spiel musste mehrmals wegen des Zündens von Pyrotechnik unterbrochen werden. © imago Schlimme Szenen im DFB-Pokal zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC. Das Spiel musste mehrmals wegen des Zündens von Pyrotechnik unterbrochen werden. © imago Schlimme Szenen im DFB-Pokal zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC. Das Spiel musste mehrmals wegen des Zündens von Pyrotechnik unterbrochen werden. © imago

KOMMENTIEREN