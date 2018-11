Nach Berichten über Steuer-Ärger: Lehmann wehrt sich

Jetzt wehrt sich Jens Lehmann! Der ehemalige Nationaltorhüter äußerte sich am Donnerstag bei Twitter zu den Vorwürfen, er habe Steuern hinterzogen. "Die gestern vom Handelsblatt veröffentlichten Behauptungen über angebliche (Steuer-)Delikte sind in wesentlichen Teilen unwahr und rechtswidrig. Insbesondere verschweigt das Handelsblatt trotz Kenntnis die tatsächlichen Gründe für die Einstellung des Verfahrens", schrieb Lehmann in den sozialen Medien.