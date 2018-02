Nach Bulgarien: Deutscher Landesligaspieler Grgic wechselt in die erste Liga

Es ist der große Traum vieler Amateurfußballer: Irgendwann doch noch Profi zu werden, am besten in der ersten Liga! Selbst wenn der Bierbauch groß, die Beine schwach und die Technik nur noch in Gedanken auf einem guten Niveau ist. Doch er hat genau das geschafft. Auch wenn zugegeben werden muss, dass er noch voll im Saft steht und keinesfalls nur ein Feierabendfußballer war oder heute ist.

 Landesliga-Torhüter Denis Grgic erfüllt sich den Traum vom Profifußball beim vom ehemaligen VfB-Profi Krassimir Balakow geführten bulgarischen Erstligisten Etar Veliko Tarnovo. 

Der Keeper des 1. FC Frickenhausen wechselt mit sofortiger Wirkung nach Bulgarien, wie der baden-würtembergische Amateurklub am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte sich Grgic im Trainingslager der Bulgaren in der Türkei empfohlen - und nicht nur Manager Balakow offenbar überzeugt.