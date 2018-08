Nach Bundesliga-Abstieg: Hamburger SV verliert knapp 28 Millionen Euro bei Spielerverkäufen

Der Hamburger SV hat nach dem Abstieg ordentlich Miese gemacht! Gleich 17 Spieler verließen den HSV nach dem Bundesliga-Abstieg im Sommer. Für viele von ihnen haben die Hamburger in den vergangenen Jahren mächtig viel Geld auf den Tisch gelegt. 27,9 Millionen Euro hat der HSV laut Bild so verbrannt. Vor allem der Transfer von Filip Kostic hat ein sattes Minus in die Kassen gemalt.