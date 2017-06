Nach dem Verlust der Champions-League-Rechte: Sport um jeden Preis im Free-TV?

Das ZDF hat mit dem Verlust der Übertragungsrechte an der Fußball-Königsklasse den nächsten Rückschlag einstecken müssen. Bis 2021 gibt es die Topstars des europäischen Fußballs nur noch gegen Bezahlung bei Sky und/oder der Streaming-Plattform DAZN zu sehen – was sich die Unternehmen wohl mehrere Hundert Millionen Euro kosten lassen – Geld, das die Uefa einsteckt. Zuvor hatte der europäische Fußballverband in Großbritannien nach übereinstimmenden Medienangaben einen Rekordvertrag über 1,2 Milliarden Pfund (1,38 Milliarden Euro) mit BT Sports abgeschlossen.