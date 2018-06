Nach dem WM-Aus: So verspotten die 1:7-Brasilianer uns Deutsche!

Luiz Felipe Scolari (Trainer), 9. November 1948. Der Weltmeistertrainer von 2002 unterschrieb im November 2012 und sollte die Seleção im eigenen Land zum sechsten Titel führen. Der Trainer verzweifelte im Halbfinale am Spielfeldrand, wusste nicht, wie ihm geschah. „Gegen Deutschland gab es ein kollektives Versagen. Ich garantiere, dass so ein Ergebnis frühestens in 2000 Jahren wiederkommt“, sagte er später. Aktuell ist der Mann, der nach der WM 2014 nicht mehr Brasilien-Trainer war, ohne Job. War nach dem Debakel in Gremio (Brasilien) und Evergrande (China) tätig. © Getty/McDonald