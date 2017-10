Nach Denkzettel von Breitenreiter: Felix Klaus überragt für Hannover 96 gegen Dortmund

Am Mittwoch hatte 96-Trainer André Breitenreiter seinem Offensivspieler Felix Klaus noch einen Denkzettel erteilt. Der Coach nominierte den 25-Jährigen nicht in den Kader für das DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Wolfsburg. "Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen eine positive Reaktion erleben werden", sagte Breitenreiter auf der Pressekonferenz am Freitag. Mit der Reaktion, die nur einen Tag später folgen sollte, hatte aber wohl selbst Breitenreiter nicht gerechnet.

Beim 4:2-Sieg über Borussia Dortmund (-> ZUM SPIELBERICHT) war Klaus einer der Matchwinner. In der 60. Minute verwandelte Klaus mit seinem starken rechten Fuß einen Freistoß aus rund 18 Metern zum 3:2. Dortmunds Torwart Roman Bürki war beim gefühlvollen Schuss in den Winkel chancenlos. Das erste Tor für Klaus in dieser Saison. Hat der "Arschtritt", wie Klaus den Denkzettel im Interview nach dem Spiel bezeichnete, also gewirkt? "Wenn ich immer so zurückzahle, dann ist alles gut", freute sich Klaus.