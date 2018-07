Nachwuchshoffnung Jann-Fiete Arp hat seinen bis 2019 laufenden Vertrag beim Hamburger SV vorzeitig bis ins Jahr 2020 verlängert. Die Gerüchte um einen Wechsel des Offensivtalents zum FC Bayern München in diesem Sommer sind damit vom Tisch. Doch warum bleibt Arp beim Bundesliga-Absteiger Hamburg?

Arp: "Am Ende war es eher eine Entscheidung für den HSV als gegen andere. In erster Linie habe ich jetzt das, was ich von Anfang an erreichen wollte. Dass ich weiter dabei sein und meinen Beitrag leisten darf."