Nach der Kroos-Kritik: Das sagt Löw zur Kollegen-Schelte

Deutschland hat gegen Brasilien das letzte Testspiel vor der endgültigen WM-Nominierung absolviert. Wer konnte glänzen? Und wer nicht? Klickt euch durch: Alle DFB-Spieler hier in der Einzelkritik!

KEVIN TRAPP : Drittes Länderspiel für den Ersatztorhüter von PSG. Den Kopfball von Gabriel Jesus zum 0:1 hätte er haben müssen – sein Ding. Hatte große Schwierigkeiten in der Spieleröffnung, lange Schläge landeten im Nirgendwo. Bitterer Abend. In Halbzeit zwei besser. NOTE 5

JOSHUA KIMMICH : Der Dauer(b-)renner auf rechts hinten mit einer weiteren Reifeprüfung gegen Coutinho. Verlor in der Vorwärtsbewegung einige Bälle, war beim 0:1 schlecht postiert. Zu passiv. NOTE 5

ANTONIO RÜDIGER : Der Chelsea-Verteidiger vertrat Hummels, ließ die Flanke von Willian vor dem 0:1 zu. Nicht resolut genug in manchen Aktionen. Riskante Manöver, aber super Block gegen Paulinho (55.). NOTE 3

JÉROME BOATENG : Erstmals DFB-Kapitän von Beginn an und das in seiner Geburtsstadt, „davon habe ich als Kind geträumt“. Daher total motiviert, sehr aufmerksam und als „Strafraum-Polizist“ immer zur Stelle. Bekam einen bösen Tritt von Jesus ab. NOTE 3

MARVIN PLATTENHARDT : Heimspiel für den Herthaner. In seinem sechsten Länderspiel mit mutig Vorstößen über links und pfiffigen Flanken – zumindest zu Beginn. Baute ab. Gegen Willian oft nur zweiter Sieger. NOTE 3

TONI KROOS : Der Taktgeber von Real mit guten Ansätzen, doch seine Flanken und Ecken fanden keine Abnehmer. Nicht so effektiv und zielstrebig wie sonst. NOTE 4

LEON GORETZKA : Der Schalker, bald ein Bayer, war für Tempoarbeit im rechten Mittelfeld zuständig, doch er hing etwas in der Luft. Einzig seine Flanken auf Gomez hatten etwas Feuer. NOTE 4

