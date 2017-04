Nach Derbysieg von Hannover 96: Noch elf Punkte bis zum Aufstieg?

96-Clubchef Martin Kind: "Das war ein Schlüsselspiel. Die Erwartung hat sich jetzt in Optimismus weiterentwickelt. Ich freue mich riesig über diesen Sieg. Aber die Konzentration müssen wir hochhalten. Das weiß aber die Mannschaft und das weiß der Trainer."

Marvin Bakalorz: "Einfach geil. Das fing mit der Choreo an, das hat großen Spaß gemacht. Es war viel Druck auf der Mannschaft. "

