Nach DFB-Pokal-Spiel: Uli Hoeneß und der FC Bayern unterstützen SV Drochtersen/Assel

1999 - Es gab mal Zeiten, da waren im Pokal noch Freilose möglich. So hatte der VfL 1993 (als Zweitligist) Glück, musste erst in Runde zwei (2:4 nach Elfmeterschießen bei Dynamo Dresden) ran. 1999 war es dann noch komfortabler: Alle deutschen Europacup-Teilnehmer hatten ein Freilos bis zur dritten Runde! So machte der VfL, damals erstmals im UEFA-Cup dabei, in dieser Saison erst am 13. Oktober sein erstes Pokalspiel, gewann 3:2 beim Chemnitzer FC. Im Achtelfinale gab's dann das spektakuläre Aus - mit 4:5 beim VfL Bochum.