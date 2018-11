Nach DFB-Sieg gegen Russland: Leipziger Fans begeistert von jungen Kickern

*Leipzig. *Zwar war die RB-Arena am Donnerstagabend zum Länderspiel gegen Russland nicht ausverkauft, aber trotzdem herrschte gute Stimmung – nicht zuletzt wegen der verbesserten Leistung der deutschen Elf. Mittendrin, auf besten Plätzen fast am Spielfeldrand, waren die glücklichen Gewinner der Ticketverlosung von Mercedes Benz. In Kooperation mit der Leipziger Volkszeitung gab es fünf Mal zwei Tickets zum Länderspiel-Spektakel von Deutschland gegen Russland zu verschenken. Die Sieger konnten vor dem Spiel dem Expertengespräch mit Kevin Kuranyi und Knut Kirchner lauschen und einen guten Einblick bekommen, was sie bei dem Länderspiel erwartete.