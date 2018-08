Die Erdogan-Affäre um den ehemaligen deutschen Nationalspieler Mesut Özil zieht weite Kreise. Und nun wird befürchtet, dass sich die von Özil erhobenen Rassismusvorwürfe bis in die untersten deutschen Fußballligen auswirken könnte. Wie die Sport Bild berichtet, organisierte der DFB vorige Woche eine Telefonkonferenz mit den Integrationsbeauftragten der Landesverbände.

Ärger in den unteren Ligen?

Die Zeitschrift schreibt, dass die Sorge wächst, dass in der kommenden Saison die Situation eskalieren könnte. Und das nicht nur wegen der rassistischen Anfeindungen gegen Spieler mit Migrations-Hintergrund. Man befürchtet, dass auch Reaktionen von mono-ethnischen und multikulturellen Vereinen, in denen der türkische Präsident Erdogan verehrt wird, zum Problem werden könnten - Und das vor allem in den größeren Städten.

Ganz nach dem Motto: Auch wir lassen uns nicht mehr alles gefallen.