Nach Krawallen: Vestergaard fordert Haft für Ultras 

Kurz vor Ende des Kopenhagen-Derbys geht Bröndby mit 1:0 in Front. Der Frust über die drohende Niederlage entlädt sich bei den Kopenhagen-Fans!

Ein Ordner wird so heftig attackiert, dass er bewusstlos zusammenbricht - neun Polizisten werden verletzt.

Gladbach-Profi Jannik Vestergaard wurde bei Bröndby ausgebildet und sah sich das Spiel im TV an. Der 25-Jährige ist entsetzt: "Das Verhalten ist primitiv! Dass sie Ordner und Polizisten attackieren, die für uns immer ihr Leben riskieren, ist unterste Schublade. Ich hoffe, dass sie nicht nur lebenslang vom Fußball gesperrt werden, sondern auch in der Gesellschaft ihre Strafe bekommen. Und das ist in allen anderen Bereichen Knast", sagte er gegenüber der Bild-Zeitung.