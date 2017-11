Nach Fanwut: Nuri Sahin versteht Anhänger von Borussia Dortmund

1. VfL Bochum – FC Bayern 5:6 : Am 18.9.1976 spielt der kleine VfL die Bayern zunächst an die Wand. Zur Pause 3:0, nach 53 Minuten gar 4:0. 17.000 feiern ihre Mannschaft. Da passiert Einmaliges in der Bundesliga-Historie: vier Tore Vorsprung reichen nicht mal für einen Punkt. Binnen 20 Minuten schießen die Bayern fünf (!) Tore, zwei durch Gerd Müller. Jupp Kaczor gleicht noch mal aus, doch Uli Hoeneß trifft in vorletzter Minute zum 5:6! Kommentar von Bayern-Coach Dettmar Cramer: „Fußball ist das schönste Scheiß-Spiel das es gibt.“ © imago

2. Dortmund – Schalke 4:4 : Das Revierderby vom Samstag ist das zweite Spiel, in dem ein Vier-Tore-Vorsprung verspielt wurde. Nach 4:0-Pausenführung bekam der BVB aber immerhin noch einen Punkt. © imago

Beobachter fühlten sich an das Derby am 13.9.2008 erinnert, als allerdings der BVB noch eine Pleite verhinderte und aus einem 0:3 nach 67 Minuten noch ein 3:3 machte. Allerdings gegen am Ende neun Schalker (Platzverweise für Pander und Ernst), der Ausgleich durch Alexander Frei fiel per Handelfmeter in Minute 89. Es war das erste Derby der Klopp-Ära. © imago

3. Kaiserslautern – Bayern 7:4 : Dieses Spiel vom 20.10.1973 wurde von einer Fachzeitschrift zum besten der Liga-Historie gewählt. Es ist das spektakulärste von sechs, in denen eine Mannschaft nach Drei-Tore-Rückstand noch gewann. Die Bayern führten durch Gerd Müller nach 57 Minuten 4:1, dann brach ein Torgewitter über sie hinein – auch weil sie nach Gersdorffs Rot 15 Minuten in Unterzahl spielen mussten. Bis dahin stand es auch schon 4:4. Frustriert abgewanderte FCK-Fans hörten den unaufhörlichen Torjubel, kamen wieder und sahen das zweite Bayern-Spiel in der Bundesliga mit sieben Gegentoren. Es war der größte Tag in der Karriere von „Seppl“ Pirrung, der drei Tore schoss. Herbert Laumen (84., 89.) jedoch sorgte für die Entscheidung. © imago

4. Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart : Das Spiel ist bis heute Kult in Frankfurter Fankreisen. Nach torloser Halbzeit zog der VfB am 25.8.1973 bis zur 66. Minute auf 0:3 davon, doch binnen 16 Minuten machten die Hessen ein 4:3 daraus. Held des Tages war Doppel-Torschütze Bernd Hölzenbein mit seinen Treffern zum 3:3 (82.) und 4:3 (84.). © imago

5. 1860 München – Fortuna Düsseldorf 4:3 : Rudi Völlers erste Bundesliga-Saison endete mit dem Abstieg, aber gerne erinnert er sich an seinen ersten Dreierpack. Fortuna führte am 25.10.1980 im Olympiastadion bis zur 49. Minute 3:0, dann begann die Rudi-Show (49., 62., 78.). Auch Horst Wohlers traf (56.), sehr zum Ärger von Fortuna-Coach Otto Rehhagel, später Völlers größter Förderer in Bremen. © imago

6. Leverkusen – Bayern München 3:4 : Ein lustiger Kick zum Saisonabschluss (21.5.1988), Leverkusen hatte drei Tage zuvor den Uefa-Cup gewonnen. Nach 18 Minuten führten sie 3;0, dann ging ihnen die Luft aus. Zur Pause stand es noch 3:1, aber bis zur 81. Minute hatte „Kobra“ Wegmann (zwei Tore) den Gegner erledigt. © imago

7. Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum 3:4 : Großer Sport von zwei grauen Mäusen der Liga vor nur 11.000 Zuschauern am 31.05.1991. Fortuna führte bis zur 36. Minute schon 3:0, dann wachte der VfL auf. Michael Rzehaczek (36.), Jupp Nehl (48.), Joker Dirk Helmig (67.) und Frank Heinemann (69., Elfmeter) schrieben Bochumer Vereinsgeschichte. © imago