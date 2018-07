Nach Fouls im Champions-League-Finale: Jürgen Klopp rechnet mit Sergio Ramos ab

Trainer Jürgen Klopp hat Sergio Ramos von Real Madrid für dessen Attacken im Champions-League-Endspiel gegen den FC Liverpool nachträglich heftig kritisiert. Klopps Liverpool-Team hatte die Partie vor zwei Monaten in Kiew 1:3 verloren, nachdem der ägyptische Stürmerstar Mohamed Salah nach dem Einsteigen von Ramos in der ersten Halbzeit verletzt den Platz verlassen musste und Loris Karius nach einem Ellenbogenschlag mit zwei Fehlern zwei Tore verursachte.

„Wenn man nicht für Real Madrid ist, denkt man, das ist rücksichtslos und brutal“, lederte Klopp am Freitag (Ortszeit) in Ann Arbor während der Testspielreise des FC Liverpool in den USA. Wenn es künftig in der Champions League einen Videoschiedsrichter geben werde, müsste sich dieser eine derartige Szene anschauen.