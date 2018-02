Nach Halbfinaleinzug in Rotterdam: Federer älteste Nummer eins der Tennis-Geschichte

Wimbledon, 2003: Fast 15 Jahre ist es her, dass der große King Roger seine erste große Trophäe in die Luft stemmte. Der Rasen in Wimbledon wird in den kommenden Jahren Federers liebster Untergrund. © imago/Montage

Australian Open, 2004: Auch in Australien fühlt sich der Schweizer äußerst wohl. Gegen den Russen Marat Safin ließ Federer nichts anbrennen und gewannt in drei Sätzen. © imago/Montage

Wimbledon, 2004: So langsam ahnte die Tennis-Welt, dass eine neue Ära angebrochen war. Zum zweiten Mal in Folge sicherte sich King Roger den Titel in Wimbledon und dominierte das gesamte Turnier. © imago/Montage

US Open, 2004: Der vierte Titel bei den letzten sechs Grand-Slam-Turnieren - erstmals holte "FedEx" 2004 auch in den USA einen der vier großen Pokale eines jeden Tennis-Jahres. © imago/Montage

Wimbledon, 2005: Beinahe zeitgleich mit dem jungen Schweizer betrat auch Serena Williams, die wohl größte Tennis-Spielerin aller Zeiten, die große Bühne. Beide sollten in den kommenden Jahren ihren Sport beherrschen. © imago/Montage

US Open, 2005: Für Andre Agassi, selbst einer der besten Spieler der Geschichte, gab es gegen den Schweizer beim letzten Grand-Slam-Finale seiner Karriere kein Durchkommen - Federer gewann in vier Sätzen. © imago/Montage

Australian Open, 2006: Der Triumph in Melbourne - der zweite in seiner Laufbahn - läutete die erfolgreichsten zwei Jahre in der Karriere von Roger Federer ein. In allen acht Grand-Slam-Events der Jahre 2006/2007 stand der Schweizer mindestens im Finale. © imago/Montage

Wimbledon, 2006: Den weltberühmten Pokal von Wimbledon hat "FedEx" inzwischen abonniert. Zum vierten Mal in Folge triumphiert der Superstar in England. © imago/Montage

US Open, 2006: Auch in den USA fühlte sich King Roger pudelwohl und sicherte sich den dritten Erfolg in New York in Serie. © imago/Montage

Australian Open, 2007: Auch in in Melbourne war die Konkurrenz chancenlos. Der Chilene Fernando González gewann im Finale keinen einzigen Satz. © imago/Montage

Wimbledon, 2007: Lange waren Rafael Nadal und der Schweizer die größten Rivalen im Tennis. Der Spanier beherrschte vor allem den Sandplatz der French Open nach Belieben und vermieste Federer oft genug einen möglichen Triumph. © imago/Montage

US Open, 2007: Jeder andere Untergrund gehörte aber zum Königreich des Schweizers. Allerdings läutete der Sieg in den USA eine erste kleine Durststrecke ein. © imago/Montage

US Open, 2008: Nach fünf extrem dominanten Jahren blieb Federer 2008 lange glücklos. Erst im letzten großen Turnier des Jahres gelang ihm ein Final-Sieg. © imago/Montage

French Open, 2009: Dafür feierte der Schweizer im Jahr darauf einen ganz besonderen Erfolg - den ersten Grand-Slam-Sieg in Frankreich. Bis heute sollte es sein einziger auf dem Ascheplatz von Paris bleiben. © imago/Montage

Wimbledon, 2009: Nach einjähriger Abstinenz war Roger Federer im Jahr darauf wieder zurück auf dem Thron von London. Es war sein sechster Erfolg in Wimbledon. © imago/Montage

Australian Open, 2010: So langsam verblasste der Stern des Schweizers. Nach dem Sieg in Melbourne holte Federer zwei Jahre lang keinen Grand-Slam-Titel mehr. © imago/Montage

Wimbledon, 2012: Auf seinem geliebten Rasen zeigte "King Roger" noch mal sein ganzes Können. Doch danach musste der Schweizer lange auf seinen nächsten großen Titel warten - sehr lange. © imago/Montage

Australian Open, 2017: Beinahe fünf Jahre war der Tennis-Größe kein Grand-Slam-Sieg mehr vergönnt. Doch in Australien läutete King Roger seine Renaissance ein. © imago/Montage

Wimbledon, 2017: Auch in London gewann Federer - zum achten Mal insgesamt - endlich wieder. © imago/Montage