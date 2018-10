Nach Haraguchi-Handelfmeter gegen Hannover 96: Das sagt Schiedsrichter Kampka 

André Breitenreiter (96-Trainer): "Wir haben schlecht begonnen, 60 bis 65 Minuten nicht gut gespielt und nicht das gezeigt, was wir uns vorgenommen haben. In den Zweikämpfen waren wir oft zweiter Sieger, haben vorne wenig Bälle gehalten. Die Elfmeter-Entscheidung vor dem 2:0 ist nicht nachvollziehbar, das war in gar keinem Fall ein absichtliches Handspiel. Die letzten 25, 30 Minuten haben wir dann so gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Wir haben umgestellt, das hat gut funktioniert, der Ausgleich wäre möglich gewesen und sogar, dass wir das Spiel noch drehen. Aber das wäre nicht verdient gewesen, wenn man die 90 Minuten betrachtet." © Maike Lobback