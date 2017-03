Nach Heldt-Kritik: Rasen in der HDI-Arena wird ausgetauscht

Neben den Profis von Hannover 96 kam in den letzten Wochen auch der Rasen in der HDI-Arena nicht gut weg. Nach dem Spiel gegen 1860 München inspizierte der neue 96-Manager Horst Heldt das Grün. „Der Rasen dient jetzt nicht gerade dazu, Fußball zu zelebrieren“, sagte er, „wenn man sehr viel Ballbesitz hat und spielbestimmend ist, ist es wichtig, sich nicht des eigenen Vorteils zu berauben.“

Nun ist klar: Der Rasen kommt raus. Am Donnerstag und Freitag finden die Arbeiten in der HDI-Arena statt. Am Montag kommt dann der neue Teppich rein. Im Testspiel gegen Schalke 04 am 23. März spielen die Roten erstmals auf dem neuen Untergrund. Danach folgen die Heimspiele gegen Union Berlin (1. April) und den 1. FC Nürnberg (4. April).