Nach Jubel-Zoff: Leipzig-Star Emil Forsberg ätzt - der DFB reagiert

In der Mixed Zone hatte sich Oliver Bierhoff wieder ein wenig beruhigt. "Jetzt sind die Diskussionen wieder heruntergeschwappt. Es gab ein bisschen Diskussionen mit den Schweden. Ich war vielleicht auch ein bisschen innerlich verärgert. So ein Spiel darf eigentlich nicht belohnt werden. Von der ersten Sekunde auf Zeit spielen, destruktiv sein", sagte der Nationalmannschafts-Manager nach dem Last-Second-Sieg gegen die Schweden . Die Dramatik, der unendliche Druck und die Erlösung am Ende hatten die Emotionen nach dem 2:1-Siegtreffer von Toni Kroos hochkochen lassen. Provokative Jubelgesten von der deutschen Bank in Richtung der der Schweden, Schubsereien und gegenseitige Beschimpfungen waren die unschöne Folge. Im Zentrum der Kritik stehen die DFB-Funktionäre Georg Behlau und Uli Voigt .

Der Ärger der Schweden über die Vorfälle setzte sich auch in den Interview-Zonen und auf der Pressekonferenz fort. Leipzig-Star Emil Forsberg sprach beim schwedischen Fernsehsender TV4 von einem "ekelhaften Verhalten" der Deutschen: "Das war Mangel an Respekt!" Trainer Janne Andersson sagte in die TV-Kameras: "Man sollte den Gegner, mit dem man 95 Minuten gefightet hat, nicht so verhöhnen." Weiter erklärte der Coach: "Nach dem Schlusspfiff schüttelt man sich die Hände und benimmt sich nicht so. Einige auf der deutschen Bank hätten sich "in einer Art und Weise verhalten, die nicht korrekt war, man lässt den Gegner auch in Ruhe trauern."