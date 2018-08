Nach Kiel-Debakel: HSV mit Filip Kostic und Albin Ekdal gegen Sandhausen?

Gotoku Sakai – Note 5: Der Ex-Kapitän und WM-Teilnehmer hatte einen Auftritt mit wenig Licht und viel Schatten. In der 32. Minute verhinderte er in größer Not ein fast sicherer Tor der Kieler. Im Spiel nach vorne gelang dem Japaner aber praktisch gar nichts. In vielen Spielphasen tauchte er regelrecht unter. © imago/Michael Schwarz