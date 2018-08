Christian Titz, der Cheftrainer des Hamburger SV, hat sich am Tag nach der peinlichen 0:3-Klatsche zum Zweitliga-Start gegen Holstein Kiel erneut geäußert. Der 47-Jährige warnt vor Aktionismus. "Wir werden jetzt nicht alles über den Haufen werfen und alles in Zweifel ziehen", sagte der Coach. Der HSV startete am Freitag mit der bitteren Pleite in die erste Zweitliga-Saison in der Historie des Vereins.

Titz weiter: "Wir waren nicht überheblich. Wir wussten, dass wir gut vorbereitet waren. Aber gestern war ein Tag, der dann auch mal gegen dich läuft." Nun wolle das Team die Sache am nächsten Sonntag beim SV Sandhausen geradebiegen.