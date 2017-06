Fix! Bosz wird neuer BVB-Trainer

Wer ist Peter Bosz?

Bosz, der in seiner Karriere schon De Graafschap, Almelo und Arnheim trainierte, kam erst vor der abgelaufenen Saison von Maccabi Tel Aviv in die holländische Hauptstadt und führte sein Team auf Anhieb ins Europa-League-Finale, das Ajax allerdings gegen Manchester United verlor. Als Spieler war der 53-Jährige unter anderem in Deutschland aktiv, spielte 1998 kurz vor dem Karriereende ein halbes Jahr lang für Hansa Rostock. Nachfolger von Bosz in Amsterdam soll Ron Jans werden der seit 2013 PEC Zwolle in der Eredivisie trainiert. Der 58-Jährige war von 2002 bis 2010 Chefcoach des FC Groningen und trainierte auch Heerenveen und Standard Lüttich.