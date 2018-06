Nach Kritik: Mexikaner planen Entschuldigungs-Marsch für Trainer Osorio

So schnell wird man vom ungeliebten Trainer zum Helden. Nach dem 1:0-Sieg gegen Weltmeister Deutschland am Sonntagabend wollen sich viele Mexikaner bei ihrem kolumbianischen Coach Juan Carlos Osorio entschuldigen und planen dazu am Samstag extra einen Marsch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt.

„Niemand wollte an Osorio glauben, und er kam in Russland an und zeigte uns, dass wir uns alle geirrt haben… Entschuldigung, Osorio!“, heißt es in einer Facebook-Veranstaltung des Onlineportals Sopitas. In dem sozialen Netzwerk haben bereits mehr als 11.000 Menschen für den Marsch zugesagt und über 35.000 ihr Interesse signalisiert.