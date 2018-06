Nach Lopetegui-Aus: Fernando Hierro trainiert Spanien bei der WM

Der bisherige Sportdirektor Fernando Hierro wird die spanische Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland als Trainer betreuen. Das teilte der spanische Verband am Mittwoch kurz nach der Trennung von Chefcoach Julen Lopetegui mit.

Zuvor wurde am Mittwochmittag, einen Tag vor dem Auftakt des Turniers, auf einer Pressekonferenz in Krasnodar (Russland) bekanntgegeben, dass Lopetegui nicht länger Trainer der spanischen Nationalmannschaft ist. Nur einen Tag zuvor verkündete Real Madrid, dass Lopetegui zur kommenden Saison den Posten des Trainers bei den Königlichen übernehmen wird. Bereits am Freitag trifft Spanien nun zum WM-Auftakt auf Portugal (20 Uhr, live in der ARD).