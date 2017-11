Nach Marathon-Sitzung: Verbleib von Manager Horst Heldt bei Hannover 96 wahrscheinlich

Es war eine Marathon-Sitzung: Vier Stunden hat 96-Chef Martin Kind am Mittwoch bis kurz vor Mitternacht mit Manager Horst Heldt verhandelt. Es ging um die Zukunft von Heldt, der zum 1. FC Köln wechseln wollte. "Meine Position ist klar, es gibt keine Freigabe", sagte Kind danach. Laut Kind war es auch ein "gutes Gespräche über die Weiterentwicklung von 96."

Mit dabei in Kinds Kokenhof in Großburgwedel war der ehemalige Bayern-Manager und jetzige Spielerberater Christian Nerlinger. Der Ex-Profi gilt als Kinds Vertrauter und berät den 96-Chef schon seit langem in wichtigen Fragen.