Nach Mega-Saison in Barcelona: Brasilien-Star Paulinho kehrt nach China zurück

Starke Saison beim vielleicht größten Klub der Welt, einer der besten Spieler des Rekordweltmeisters bei der WM in Russland - und schon bald in der chinesischen Liga am Ball. Mittelfeldstar Paulinho versetzt die gesamte Fußballwelt in Erstaunen. Denn der 29-Jährige wechselt nach dem Viertelfinal-Aus seiner Brasilianer gegen Belgien (1:2) vom spanischen Meister FC Barcelona zu Guangzhou Evergrande - auf Leihbasis!