Nach Messerattacke: Inter-Trainer wieder in Leipzig

Partille/Leipzig. Der bei einer Messerattacke in einem Vorort von Göteborg schwer verletzte Trainer Nico Dörrlamm (21) ist bereits am Freitag in Leipzig angekommen. Das bestätigte Christoph Siebenhüner, Vorstand des FC International Leipzig. „Er wurde bereits Donnerstagabend aus dem Krankenhaus entlassen und konnte so gemeinsam mit dem Team nach Hause fahren“, sagte er. Ursprünglich war angedacht, den U15-Trainer am Sonnabend per Flugzeug nach Leipzig zu transferieren.

Dörrlamm war am Rande eines Fußballturnieres mit seiner Mannschaft am Mittwoch von einem 19-jährigen Mann in Sävedalen angegriffen worden. In einer Rangelei zückte dieser plötzlich ein Messer. Beim Schützen der Jugendlichen wurde Dörrlamm am Bein schwer verletzt. Die Blutung musste im Göteborger Universitätsklinikum gestoppt werden.

Erste Informationen über mutmaßlichen Täter veröffentlicht

Am Freitag veröffentlichte die Polizei erste Informationen über den mutmaßlichen Täter, der in der Nähe der Unterkunft der Jugendlichen schnell gefasst wurde. Dieser ist polizeibekannt. Mehrere Verfahren sind gegen ihn anhängig: Tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten und mehrere Drogendelikte. Die Sucht-Auffälligkeiten hatte bereits ein Zeuge gegenüber der LVZ bestätigt. Der arbeitslose Mann, der in direkter Nähe zum Tatort bei seiner Mutter wohnt, wird nun zusätzlich wegen versuchtem Totschlag in Schweden angeklagt. Das Aktenzeichen und die Ansprechpartner bei der Polizei sind den Leipziger Vereinsverantwortlichen bereits mitgeteilt worden.

Kinder vor Abreise als Zeugen vernommen

Bevor die Kinder die Heimreise antreten konnten, wurden sie als Zeugen gehört. „Wichtig ist jetzt, dass die Kinder wieder zu ihren Familien kommen“, sagte Inter-Vorstand Siebenhüner. Der FC wird in den kommenden Tagen mit einem Kooperationspartner den Jugendlichen psychologische Hilfe anbieten. „Das Gesehene, Erlebte muss verarbeitet werden. Wer diese Unterstützung braucht, kann diese nutzen“, sagte der Vorstand.

Dörrlamm geht es den Umständen entsprechend gut, bestätigte Siebenhüner In Leipzig wird er weiter ärztlich behandelt. Ob der gebürtige Erfurter bei der Gerichtsverhandlung vor Ort sein muss, ist noch offen. Der seit 20 Jahren in Schweden lebende Thomas Wiesner glaubt, dass Dörrlamm deswegen nicht nach Göteborg reisen muss. „Aber er hat Anspruch auf Schadenersatz aus staatlichen Opferfonds. Diese sollte er geltend machen“, sagte Wiesner.

