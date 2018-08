Nach Mesut Özil nun Mario Gomez: Rücktritt aus der Nationalmannschaft

In Russland ist Mario Gomez Teil der ersten deutschen Nationalmannschaft, die bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde scheitert. Weder der Stürmer noch seine Mannschaftskollegen können etwas am frühzeitigen Aus des Titelverteidigers ändern. Am 5. August 2018 verkündet Gomez via Facebook seinen Abschied aus der DFB-Elf. © imago/Contrast