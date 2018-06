Nach Netz-Attacken: ARD-Moderator Bommes teilt gegen Neumann-Hater aus 

Moderator Alexander Bommes hat sich kurz vor Ende der Berichterstattung des Spiels Iran gegen Spanien an das Publikum gewandt und sich mit der ZDF-Journalistin solidarisiert. In seinem offenbar selbstgewählten Schlusswort rief er zu mehr Respekt im Umgang mit Claudia Neumann auf. "Wer so beleidigt, der sagt mehr über sich selbst aus", sagte der 42-jährige Fernsehmoderator in Richtung der Neumann-Hater und verabschiedete sich von den Zuschauern.