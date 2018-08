Nach Niederlage gegen Kiel: Erster Zoff beim Hamburger SV

Die gewünschte Reaktion nach der Auftaktniederlage gegen Holstein Kiel - oder der erste Frust in der 2. Bundesliga? Am Montag im Training gerieten Stürmer-Youngster Fiete Arp und Innenverteidiger Bates aneinander.

Im Training ging es Montag rustikaler zu als noch in den vergangenen Tagen. Es könnte eine Reaktion auf die Auftaktniederlage am Freitag gegen Holstein Kiel (0:3) gewesen sein. Vor allem Bates, der gegen Kiel eine unglückliche Figur machte, ging härter zu Werke.

Zu spüren bekam das der junge Arp, der am Freitag nicht im Kader stand und bisher nur in der U21 eingesetzt wurde. Er wurde von Bates abgegrätscht. Kurz darauf standen sich die beiden Kopf an Kopf gegenüber. Arp wurde in der Trainingseinheit so stark behakt, dass er sogar zwischenzeitlich vom Physiothearpeuten behandelt werden musste.