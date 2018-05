Nach Niederlage im DFB-Pokal: Bayerns traurigste Meisterfeier aller Zeiten

„Das werden wir auch noch überstehen“, meinte Jupp Heynckes vielsagend nach seiner finale Pleite in Berlin. Und Mats Hummels wusste erst gar nichts von der Meisterfeier: „Ich dachte, die findet nur statt, wenn wir auch den Pokal holen...“ Tatsächlich sagten die enttäuschten Verlierer schon die geplante Party im Berliner Club „Crackers“ in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab - nach Feiern war keinem zu Mute. Sportdirektor Hasan Salihamdzic sprach die Gefühlslage offen an: „Wir sind am Boden zerstört.“ Und Joshua Kimmich meinte sogar: „Für mich persönlich ist es eine brutal enttäuschende Saison.“