Nach Panne mit Eurosport Player: Fans bekommen Geld zurück!

Kyriakos Papadopoulos am Boden! Nach einer sanften Berührung von Köln-Spieler Córdoba liegt der Grieche mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden.

Eurosport überweist Teil des Abo-Beitrags zurück

Im Netz wurde der Sender für den Ausfall der Systeme hart angegangen - ein wahrer Shitstorm brach in den sozialen Medien aus. Am späten Abend versuchte Eurosport bereits die Wogen zu glätten, entschuldigte sich mehrfach und stellte den betroffenen Usern eine Entschädigung in Aussicht. Am Samstagnachmittag konkretisierte die Tochter des Medienunternehmens Discovery diesen Punkt: Alle betroffenen Fans erhalten 10 Euro zurück! Das Geld werde in Form einer Gutschrift auf das Zahlungsmittel, mit dem der Eurosport Player abonniert wurde, zurück überwiesen.